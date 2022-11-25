Пятница, 25 Ноября 2022 14:08

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе, планируемая на 7 декабря, не состоится.

Как сообщают азербайджанские СМИ, об этом Алиев сообщил на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика". "Встреча в Брюсселе должна была состояться 7 декабря. Но вчера Хикмет Гаджиев меня проинформировал, что с ним связались из офиса Шарля Мишеля и проинформировали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился на встречу только при условии участия в ней Президента Франции Макрона. Это означает, что эта встреча не состоится", - сказал Алиев.

Отметим, что при европейском посредничестве последний раз лидеры Армении и Азербайджана встречались в Праге вначале октября. Тогда встреча прошла при посредничестве президента Франции Эмманюэля Макрона и главы Евросовета Шарля Мишеля.