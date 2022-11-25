Пятница, 25 Ноября 2022 12:38

АрмИнфо. Депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения>, юрист Арам Вардеванян намерен сложить свой депутатский мандат. Об этом сообщил сам депутат на своей странице в Facebook.

<Сегодня я подам заявление о сложении депутатского мандата. Об этом у меня был честный разговор с моими коллегами. Это мое личное решение. В меру своих возможностей я буду поддерживать своих коллег-депутатов. Не знаю, можно ли измерить эффективность каждого депутата, но, по крайней мере, у меня есть душевное спокойствие. Данным мне мандатом я старался на благо страны, пытаясь максимально реализовать свои знания и полномочия. Я всегда был там, где наша политическая команда были нужны - на митингах, на трибуне парламента. Для меня было большой ответственностью и честью заниматься политикой вместе с президентом Кочаряном и нашими товарищами по команде>, - подчеркнул депутат.

Он также выделил тысячи соотечественников, которые были рядом с блоком <Армения>, доверились ему и с которыми был пройден нелегкий путь. <Вместе мы терпели лишения, видели неописуемое давление. Многие из них на месяцы оставили работу и вышли с нами на улицы для идеологической борьбы. Я боролся и буду бороться за решение, которое все еще ждет своего разрешения. Я верю, что еще не поздно и можно будет построить действительно безопасную страну с крепкими границами и единым обществом, сохранив наш Арцах, осуществив нашу новую и великую мечту. Для меня в этом вопросе ничего не изменилось и не изменится. Сейчас я возвращаюсь в юридическое сообщество, много чего нужно сделать. Да хранит Господь нашу Армению и наш Арцах>, - написал Арам Вардеванян.