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АрмИнфо. Депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения>, юрист Арам Вардеванян намерен сложить свой депутатский мандат. Об этом сообщил сам депутат на своей странице в Facebook.
<Сегодня я подам заявление о сложении депутатского мандата. Об этом у меня был честный разговор с моими коллегами. Это мое личное решение. В меру своих возможностей я буду поддерживать своих коллег-депутатов. Не знаю, можно ли измерить эффективность каждого депутата, но, по крайней мере, у меня есть душевное спокойствие. Данным мне мандатом я старался на благо страны, пытаясь максимально реализовать свои знания и полномочия. Я всегда был там, где наша политическая команда были нужны - на митингах, на трибуне парламента. Для меня было большой ответственностью и честью заниматься политикой вместе с президентом Кочаряном и нашими товарищами по команде>, - подчеркнул депутат.
Он также выделил тысячи соотечественников, которые были рядом с блоком <Армения>, доверились ему и с которыми был пройден нелегкий путь. <Вместе мы терпели лишения, видели неописуемое давление. Многие из них на месяцы оставили работу и вышли с нами на улицы для идеологической борьбы. Я боролся и буду бороться за решение, которое все еще ждет своего разрешения. Я верю, что еще не поздно и можно будет построить действительно безопасную страну с крепкими границами и единым обществом, сохранив наш Арцах, осуществив нашу новую и великую мечту. Для меня в этом вопросе ничего не изменилось и не изменится. Сейчас я возвращаюсь в юридическое сообщество, много чего нужно сделать. Да хранит Господь нашу Армению и наш Арцах>, - написал Арам Вардеванян.
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|Представитель АРФД: Наша цель - сделать все возможное, чтобы не предать забвению вопрос Арцаха и восстановить формат сопредседательства Минской группы ОБСЕ
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|Ильхам Алиев: Встреча с Пашиняном, намеченная на 7 декабря в Брюсселе, не состоится
|Депутат НС от оппозиционной фракции <Армения> намерен сложить свой депутатский мандат
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|Правительство Армении задумалось над созданием фонда поддержки талантов
|Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Tуркменистана с министром иностранных дел республики Kорея
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|Мария Захарова с иронией отреагировала на просьбу дать оценку словам российского депутата Константина Косачева об ОДКБ
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|Казино вновь могут получить право на работу в Ереване
|Пашинян надеется на скорую реализацию достигнутых с Россией договоренностей
|Власти Армении хотят создать условия уничтожения из архивов СНБ ненужных для них документов - оппозиционер
|С сегодняшнего дня, в знак солидарности, над зданием мэрии Страсбурга будет развеваться флаг Армении
|Арман Татоян: Право народа Арцаха на самоопределение не имеет альтернативы
|Распадется ли фракция <Армения>? Комментируют спикер и депутат от оппозиции
|Служба госохраны Армении будет подчинена непосредственно премьеру
|Армения, помимо военной помощи, ожидает от ОДКБ и политических оценок - спикер
|Армения планирует перейти на единый экстренный номер
|Армения ликвидирует МЧС и создает МВД
|Возрастной ценз для сотрудников СНБ Армении будет продлен на два года
|Депутат парламента Армении призвал СНБ быть бдительными к сделкам бывших чиновников
|СМИД ОДКБ обвинил Польское председательство в ОБСЕ в нанесении ущерба деятельности Организации
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|"The Print": Решение Запада принести Армению в жертву азербайджанской агрессии, феноменально глупо, как минимум, по двум причинам
|Сурен Папикян и Сергей Шойгу провели короткую беседу на полях саммита ОДКБ в Ереване
|От вражеской агрессии пострадал военнослужащий ВС Армении
|Пашинян и Путин обсудили повестку двусторонних отношений
|Премьер-министр РА не подписал проект "Декларации СКБ ОДКБ о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения"
|Премьер Армении скорее склонен трактовать работу ОДКБ как фиаско - Песков
|Лукашенко: нам всем нужен мир, война никому не нужна
|Проект решения глав ОДКБ об оказании помощи Армении нуждается в доработке - Зась
|Глава МИД Литвы: Армяне, протестующие против визита Путина в Ереван, напомнили о протесте литовцев против визита Горбачева
|В Ереване началось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе
|Рубен Варданян на встрече с арцахскими министрами: Нынешняя кризисная ситуация и вызовы требуют новых управленческих подходов
|Спикер НС Армении подал иск против депутата от оппозиционной фракции
|МИД Турции отреагировало на решение штата Калифорния объявить 24 апреля нерабочим днем
|В Музее истории Армении откроется выставка <Старый Мецамор: армяно-польские находки>
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Доме кино состоится специальный показ фильма <Треугольник печали>, ставший в этом году обладателем <Золотой пальмовой ветви> на Каннском фестивале
|Экс-Омбудсмен Армении представил послу Аргентины преступные действия Азербайджана
|Пашинян заявил о репутационных потерях для ОДКБ из-за отсутствия реакции Организации на агрессию Азербайджана против Армении
|Секретари СБ стран-членов ОДКБ осуждают героизацию нацизма, неонацизма и экстремизма
|Представитель Казахстана будет исполнять обязанности Генсека ОДКБ
|Глава МИД Ирана: у нас нет планов на земли соседних стран, включая на земли Азербайджана
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