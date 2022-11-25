Пятница, 25 Ноября 2022 12:20

АрмИнфо.Правительство Туркменистана планирует пригласить представителей и специалистов Всемирной организации туризма (UNWTO) в Авазу и организовать на территории курортной зоны Форум по развитию международного туризма во втором квартале 2023 года.

Предложение об этом озвучил вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид во время совещания в Авазе, которое провел председатель верхней палаты туркменского парламента Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает TDH.

Форум будет организован для укрепления взаимодействия с зарубежными партнерами и расширения контактов с ведущими профильными структурами.

Подчеркнув важность консультаций с организациями и иностранными партнерами, глава МИД отметил актуальность повышения и системного наращивания экологического, природного и медицинского туризма в стране.