Пятница, 25 Ноября 2022 12:17

АрмИнфо. В день рождения национального героя Армении и Арцаха Монте Мелконяна (Аво) группа активистов решила провести акции в целях привлечения внимания к памяти героя.

Стартовав 25 ноября с Площади Свободы участники акции шествием прошли до Площади Республики, откуда направились в мемориальный комплекс воинских захоронений в <Ераблуре>.

По словам студента факультета международных отношений Ереванского государственного университета Гургена Микаеляна, в последнее время при одном только упоминании имени Монте Мелконяна в социальных сетях адреса пользователей блокируются. <Наша цель - привлечь внимание общественности и государственных структур к образу Монте Мелконяна, чтобы эти блокировки были исключены>, - заявил студент.

Он добавил, что по некоторым данным, причиной блокировки является тот факт, что Монте Мелконян являлся членом Армянской секретной армии (АСАЛА), которая в США признана международной террористической структурой, что не укладываются в логику связи национального героя с Арменией. В таком случае, отметил Микаелян, необходимо было блокировать и имена других участников АСАЛА, чего не происходит.

<По нашим данным, на международном уровне принято решение блокировать любую информацию, связанную с Монте Мелконяном, чтобы исключить любую возможность обсуждения темы Арцаха. Ситуацию необходимо решить на государственном уровне, поскольку азербайджанцы продолжают осуществлять информационную войну против армянского народа. Мы же, как представители молодежи, хотим донести проблему до государственных структур>, - отметил участник акции.

Отметим, что сегодня, 25 ноября Монте Мелконяну могло бы исполниться 65 лет. Однако жизнь национального героя Армении и защитника Арцаха трагически оборвалась в 35 - в бою за родину. <Не нужно посвящать мне фильмы, стихи, писать книги. Я не есть история, я есть оружие армянской истории, мы творим ее сегодняшнее и защищаем честь и память ее прошлого>, - говорил он. После нескольких тяжелых боев, в январе 1992 года, Монте поручили обязанности командира сил самообороны района Мартуни, который стал самым защищенным и самым боеспособным районом. В марте-апреле 1993 года под его руководством были освобождены Карвачар, Омарский перевал. В период Арцахской войны Монте был известен как самый опытный, бесстрашный и требовательный командир, авторитет и популярность которого выходили далеко за пределы Армении и Арцаха. В Мартунинском районе семьи называли своих новорожденных сыновей Монте или Аво. Монте Мелконян погиб 12 июня 1993 года в селе Марзилу у Агдама в ходе спецоперации. Его гибель стала национальной трагедией. Монте Мелконян похоронен на воинском пантеоне <Ераблур> в Ереване. Его именем названо военное училище МО РА. В арцахском городе Мартуни ему установлен памятник.