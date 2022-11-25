Пятница, 25 Ноября 2022 12:14

АрмИнфо.В компании «Южно-Кавказская железная дорога» завершился осенний комиссионный осмотр пути и прочей инфраструктуры. Комиссия во главе с генеральным директором компании Алексеем Мельниковым провела сплошной осмотр инфраструктуры с целью оценки ее готовности и обеспечивающего работу персонала к работе в зимних условиях.

В ходе осмотра ревизии подверглись пути, искусственные сооружения, устройства энергетики и автоматики, здания и сооружения административного и технологического значения. В частности, было изучено состояние готовности к зиме 800 километров путей и контактной сети, тщательным образом были проинспектированы 20 мостов, 15 тяговых подстанций и 53 станции.

Кроме того, была проверена обеспеченность персонала зимней спецодеждой, средствами борьбы со снегом на путях и прочей инфраструктуре, готовность противопожарных и восстановительных поездов, а также бытовые условия сотрудников и соблюдение ими норм охраны труда. Весь этот комплекс мер направлен на подготовку к стабильной работе железнодорожной инфраструктуры в зимний период при критически низких температурах и ее суточных перепадах.

В рамках подготовительных к зимнему сезону работ сотрудниками компании были проведены масштабные работы по очищению полосы отвода от растительности и бытового мусора (в черте Еревана эти работы были осуществлены совместно с мэрией столицы, за что компания выражает ей благодарность за содействие). Эти меры позволяют улучшать видимость по пути следования и направлены на предотвращение сваливания на пути оставшейся под снегом растительности или горной породы. Выявленные в ходе осмотра отклонения от норм будут устранены до наступления календарной зимы.

По сравнению с предыдущим комиссионным осмотром состояние инфраструктуры существенно улучшилось на Ванадзорской и Гюмрийской дистанциях. К сожалению, кроме Ванадзорского участка ситуация с несанкционированными переездами и оборудованием законных переездов продолжает оставаться проблемной по причине бездеятельности органов местного управления, в ведении которых находится решение данного ряда задач. Эта проблема является одной из распространенных внешних воздействий на инфраструктуру железной дороги. Несоблюдение автомобилистами и фермерскими хозяйствами правил переезда/перехода через пути приводит к ДТП и столкновениям подвижного состава с препятствиями. Кроме того, на протяжении железных дорог насчитывается порядка 30 участков автомобильных дорог с повышенными рисками столкновения транспортных средств с подвижным составом железной дороги, что требует вмешательства государственных органов управления.

По итогам комиссионного осмотра можно констатировать, что железная дорога готова к безопасной перевозке пассажиров и грузов в предстоящий зимний период.

Отметим, что по итогам 2022 года компания «Южно-кавказская железная дорога» запланировала направить на программы развития и поддержания хозяйства инфраструктуры 2 млрд 665 млн драмов, что положительно отразится на уровне безопасности движения. В частности, 2,4 млрд драмов будет инвестировано в путевое хозяйство, порядка 200 млн драмов – в сферу электрификации и энергоснабжения. 60 млн драмов будет направлено в хозяйство автоматики, телемеханики и связи. В текущем году капитальным ремонтом полностью обновлено 8 километров путей.