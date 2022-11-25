Пятница, 25 Ноября 2022 11:39

АрмИнфо. МИД Канады объявило об официальном открытии Консульства в Ереване.

Так, согласно сообщению пресс-службы МИД Канады, новое Консульство возглавит почетный консул Вардгес Авагян. Оно будет открыто для посетителей с 15 декабря 2022 года.

Согласно ведомству, об этом заявила посол Канады в Армении Элисон Леклер в Ереване, на мероприятии, приуроченном 30-летию установления дипломатических отношений между Канадой и Арменией.

"Новое консульство будет открыто для публики с 15 декабря 2022 года. Оно будет предлагать основные консульские услуги канадцам, проживающим, обучающимся, работающим и путешествующим в Армении, в том числе экстренную консульскую помощь, а также паспортные услуги и услуги по гражданству. Это важный шаг вперед в дипломатических отношениях Канады и Армении, а также в открытии посольства в Армении, о чем министр Джоли объявил в августе этого года", - отмечается в сообщении.

Ранее в этом году глава МИД страны Мелани Джоли объявил, что Канада продолжит развивать отношения с Арменией, открыв посольство в Ереване, что будет способствовать развитию политических и коммерческих связей между Канадой и Арменией.