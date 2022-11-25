Пятница, 25 Ноября 2022 10:54

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял спецпредставителя МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений, российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Игоря Ховаева.

Как сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на пресс-службу президента АР, на встрече состоялся широкий обмен мнениями о переговорном процессе по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и подготовке мирного соглашения, а также выполнение сторонами обязательств в рамках трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года и последней встрече в Сочи.

Напомним, что 14 ноября Ховаев провел переговоры в Ереване. Как сообщила накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе контактов Ховаева в Ереване и Баку обсуждается, в том числе и проблематика мирного договора между сторонами.