Пятница, 25 Ноября 2022 09:52

АрмИнфо. Начальник Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян принял делегацию консультативной группы НАТО "Партнерство во имя мира" армянской программы "Развитие оборонного образования".

Как сообщает пресс-служба МО РА, с 21 по 24 ноября консультативная группа находилась в Ереване и провела семинар на тему "Роль и значение профессиональной сержантской системы в современных вооруженных силах" для представителей Министерства обороны РА и Вооруженных Сил ГШ.

В рамках мероприятия зарубежные партнеры представили особенности и тенденции развития профессиональной сержантской системы в современных вооруженных силах, ее роль в вооруженных силах и современной войне.

По итогам семинара группа провела встречу с Асряном, на которой было подытожено мероприятие и намечены пути дальнейшего взаимодействия.

Напомним, что Армения присоединилась к программе "Партнерство ради мира" в 1994 году. При этом парламент Армении ратифицировал соглашение, регламентирующее участие в программе "Партнерство во имя мира" 31 марта 2004 года. В конце 2005 года Армения и НАТО согласовали первый План действий индивидуального партнерства (ПДИП).

Армения и НАТО ведут активное сотрудничество в области демократических, институциональных и оборонных реформ; во многих областях развивается практическое сотрудничество, в том числе в контексте миротворческих операций. План действий индивидуального партнерства (ПДИП) излагает программу сотрудничества между Арменией и НАТО и намечает обширную дорожную карту для реформ.