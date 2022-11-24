Четверг, 24 Ноября 2022 21:18

АрмИнфо.Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов утверждает, что Армения использует Лачинский коридор для отправки в Нагорный Карабах вооружений. Об этом, согласно Turan, заявил Байрамов 24 ноября журналистам.

"Коридор используется не по назначению и этому должен быть положен конец. Азербайджан предпримет необходимые шаги для этого>, - сказал министр.

Он также заявил, что <размещенные в 2021 г. в Нагорном Карабахе мины>, были доставлены туда через Лачинский коридор.

<Армения нарушает фундаментальные принципы трехстороннего заявления и не выполняет обязательство по выводу всех армянских военных формирований с территории Азербайджана", - отметил Байрамов