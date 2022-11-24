Четверг, 24 Ноября 2022 21:04

АрмИнфо.Правительство задумалось над созданием фонда поддержки талантов в Армении, заявил премьер-министр Никол Пашинян 24 ноября на встрече с чемпионкой мира и Европы U18 Мариам Мкртчян и ее тренером, международным гроссмейстером Завеном Андреасяном.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян, что в рамках Стратегии трансформации Армении до 2050 года власти поставили задачу, цель, о том, что представитель Республика Армения должен завоевать титул чемпиона мира по шахматам. <И мы сейчас ищем кандидатов, этих людей, потому что, к счастью или к сожалению, правительство, министры, заместители министров вряд ли могут это сделать, и нам нужны кандидаты, чтобы поддержать этих кандидатов, чтобы эта цель стала достижимой. Я не хочу, чтобы эти цели казались нереалистичными, потому что история шахмат в Армении уже принесла свои объективные плоды, и нам остается проводить правильную политику и воплощать эту политику в жизнь>, - сказал он.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития шахмат в Армении. Состоялся обмен мнениями о возможностях проведения в нашей стране международных шахматных турниров, а также о государственных программах развития отрасли. Премьер- министр отметил, что правительство и впредь будет поддерживать развитие шахмат и спорта в целом.