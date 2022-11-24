Четверг, 24 Ноября 2022 19:40

АрмИнфо.24 ноября 2022 года состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Министром иностранных дел Республики Корея Пак Джином.

В ходе беседы министры обсудили приоритетные вопросы двусторонней повестки дня, а также обменялись мнениями о встречах, которые состоятся с участием делегаций высокого уровня двух стран.

Стороны рассмотрели итоги состоявшегося в октябре текущего года в Пусане Форума сотрудничества “Центральная Азия – Республика Корея” и выразили уверенность, что 16-ое заседание данного форума пройдет на высоком уровне в 2023 году в Ашхабаде.

Глава туркменского внешнеполитического ведомства заявил, что Туркменистан с чувством большой ответственности и благодарности принимает председательство в этом форуме, и отметил, что с сегодняшнего дня ведется активная подготовка к проведению в 2023 году в Ашхабаде 16-го Форума “Центральная Азия – Республика Корея”

Межпарламентское сотрудничество занимает особое значение в развитии двусторонних отношений между Туркменистаном и Республикой Корея. Р.Мередов подчеркнул, что Туркменистан придает большое значение расширению парламентских связей между двумя странами. Отмечается важное значение первого официального визита Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Корея в ноябре текущего года, открывающего новую страницу в истории двусторонних отношений между нашими странами в парламентской сфере, а также по другим направлениям сотрудничества, представляющим взаимный интерес.

Рассматривая вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня, стороны отметили поступательное развитие туркмено-корейских отношений, что свидетельствует об их стремлении к расширению торгово-экономического сотрудничества и дальнейшему углублению культурно-гуманитарных связей.