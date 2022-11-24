Четверг, 24 Ноября 2022 17:41

АрмИнфо. Кроме президента и премьер-министра, личный врач будет предоставлен также спикеру Национального Собрания Армении. Государство будет возмещать также расходы на иностранные поездки отставных президентов и премьер-министров.

Правительство РА 24 ноября одобрило поправки к закону <Об обеспечении безопасности лиц, подлежащих специальной государственной охране> и смежные законы, и закону <Об обеспечении деятельности, обслуживании и социальных гарантиях должностных лиц>.

Ранее АрмИфо сообщала, что аппарат премьер-министра Армении предлагает за счет средств государственного бюджета обеспечить медицинскую помощь и обслуживание членов семей президента, главы правительства и спикера Национального собрания (супруги, дети, родители) в действующих в Армении медицинских учреждениях. <<Учитывая то обстоятельство, что в настоящее время для наблюдения за состоянием здоровья президента Республики и премьер-министра предоставляется личный врач, между тем, по непонятной логике, подобная гарантия не предусмотрена для председателя Национального Собрания - высшего представительского органа, предлагается расширить объем указанной гарантии (установлено, что для указанных должностных лиц и их семей (члены семьи, родители) обеспечивается медицинская помощь и обслуживание в действующих в Республике Армения медицинских организациях за счет средств государственного бюджета в установленном правительством порядке), и распространить его также на председателя Национального Собрания>, - отмечается в обосновании проекта. Расширение указанной гарантии обусловлено особой ролью вышеупомянутых должностных лиц в системе государственной власти, а также тем, что в настоящее время именно эти должностные лица пользуются государственной охраной, а охрана здоровья определенным образом взаимосвязана с безопасностью.

Кому в Армении положены охрана и загранпоездки за счет государства?

Президентам Республики Армения, находящимся в отставке, предоставляется личная государственная охрана на территории Республики Армения сроком на 7 лет, премьер- министрам - на 10 лет. В случае необходимости срок может быть продлен в установленном Правительством порядке.

В рамках изменений в закон РА <Об обеспечении безопасности лиц, подлежащих специальной государственной охране> и смежные законы отставные президенты и премьер- министры смогут претендовать не только на пенсию и госохрану, но и на иностранные визиты за счет госказны. В частности, предлагается добавить в список должностных лиц, подлежащих госохране, спикера, а также членов его семьи во время его/ее пребывания в должности.

Отмечается, что в случае совершения административного правонарушения или действий, содержащих преступление (противоправного деяния), лицами, подлежащими специальной государственной охране руководитель группы государственной охраны обязан: 1) незамедлительно информировать лицо, подлежащее специальной государственной охране, о том, что государственная охрана может быть приостановлена на время совершения этим лицом таких действий; 2) немедленно доложить начальнику Службы госохраны о целесообразности осуществления дальнейшей охраны.

После уведомления в установленном порядке, в случае продолжения лицом, подлежащим специальной государственной охране, действий, содержащих противоправное деяние, государственная охрана может быть приостановлена на время совершения этого деяния решением начальника руководителя группы госохраны. "В случае повторения действий, содержащих состав административного правонарушения или признаки преступления, после уведомления в том же порядке по представлению руководителя службы государственная охрана может быть прекращена по решению премьер-министра: Государственная охрана лиц, подлежащих специальной госохране, осуществляется исключительно службой государственной охраны", - говорится в документе.

Соцгарантии отставным президентам и премьер-министрам Экс-президенты имеют право на оплачиваемые государством иностранные визиты (до 20 дней в году). Командировочные расходы сотрудников госохраны также возмещаются за счет госказны.

Экс-премьер-министру выделяется автомобиль, по его желанию, обустроенный офис, сотрудники - не более 3 штатных единиц. Уходящему в отставку премьер-министру назначается специальная пенсия в размере 70% должностного оклада премьер-министра, установленного законом, за исключением случая его импичмента. В случае повышения должностного оклада главы правительства, пенсия экс-премьер-министра пересчитывается пропорционально. Отставной глава кабмина не пользуется правом на получение пенсии, в период, когда он занимает какую-либо выборную или назначаемую должность и получает денежное вознаграждение, превышающее 70% должностного оклада премьер-министра. В случае получения заработной платы ниже указанной суммы, пенсия будет равна разнице между специальной пенсией и зарплатой.