Четверг, 24 Ноября 2022 17:40

АрмИнфо. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на просьбу дать оценку словам российского депутата Константина Косачева о функциях ОДКБ.

Так, в ходе брифинга 24 ноября в ответ на вопрос армянского журналиста, как в Москве оценивают слова вице-спикера Совета Федерации РФ Константина Косачева о том, что "конфликт между Арменией и Азербайджаном, на его взгляд, не относится к компетенции ОДКБ", и является ли на взгляд МИД РФ нападение на одного из членов Организации компетенцией ОДКБ, насколько уместные такие заявления в преддверии саммита в Ереване, Захарова сказала, что ей очень интересно слышать подобную постановку вопроса из Армении.

"Самое интересное, что я слышу этот вопрос от представителя Средств массовой информации Армении, где политические оценки и суждения высказываются по очень широкому кругу вопросов. И кстати говоря, иногда диаметрально противоположные - в преддверии, во время и сразу после всех видов мероприятий. Либо мы исходим из того, что мы демократические общества, и у нас эксперты, политики, политологи имеют право высказывать свою точку зрения - экспертную на различные события. Или мы как бы отходим от этого принципа. Понимаете?! Поэтому я бы начала с этого ", - сказала она.

А что касается ОДКБ, дипломат напомнила, что в том числе, и вчера на саммите СКБ ОДКБ в Ереване было сказано о том, что ситуация на границе Армении и Азербайджана обсуждалась членами военного объединения, как и в целом ситуацию по нормализации двусторонних отношений между Баку и Ереваном.

Касаясь в целом саммита ОДКБ в Ереване и перспектив налаживания отношений военного альянса с другими Организациями, она напомнила, что вчера на саммите сессии Совета коллективной безопасности, председательство в организации перешло к Минску, и у белоруской стороны было бы уместнее спросить, с кем структура планирует налаживать взаимодействие.

При этом Захарова подчеркнула, что ОДКБ всегда была и остается открытой для взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами.

В тоже время она добавила, что Организация всегда готова выстраивать диалог с партнерами на равноправной и уважительный основе. "Да существует целый ряд очевидных областей, где такое сотрудничество было бы взаимно полезным. Прежде всего, речь идёт о противодействии современным вызовом и угрозам, включая наркотическим, средствам информационной безопасности и ещё и другим немаловажным сферам, где практическое сопряжение усилий было бы крайне востребовано с точки зрения поддержания мира и безопасности", - сказала она.

Представитель МИД России также напомнила, что предложение о сотрудничестве со стороны ОДКБ в свое время направлялось даже в НАТО, но осталось без ответа. Она добавила, что в 2021-м году в декабре вступили в силу нормативные документы, которые утверждают статус наблюдателя СНГ и ШОС в ОДКБ.

Захарова также напомнила о взаимодействии ОДКБ с ООН и ОБСЕ. В этом ключе, она с возмущением обратила внимание на злоупотребление Польским председательством в ОБСЕ своими полномочиями, которое проявилось в удалении ОДКБ из списка приглашенных на совет министров иностранных дел ОБСЕ.