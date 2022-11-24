Четверг, 24 Ноября 2022 17:33

АрмИнфо. Законодательная инициатива властей Армении позволит казино вернуться в Ереван.

<Согласно действующему законодательству, деятельность казино разрешена лишь в определенных местах, но в случае инвестиций в размере $100 млн и более их можно открывать в любом месте. В ходе обсуждений в Минфине пришли к необходимости создать метод расчета объема инвестиций.

К примеру, в том же Ереване, а мы получаем сигналы о том, что в Ереване строятся гостиницы на эту сумму и более, с перспективой открыть казино. Естественно, это будут казино премиум класса, рассчитанные на обеспеченных людей>, - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 ноября на заседании кабмина.

Уже дано соответствующее поручение и в течение нескольких месяцев законопроект будет введен в обращение.

Помимо этого, по словам премьера, 4-летняя упорная борьба власти, наконец, увенчалась успехом. <Мы можем урегулировать игровую сферу. Сопротивление было и видимым и не видимым>, - заявил он.

Премьер пояснил, что в сфере деятельности букмекеров и казино в настоящее время действует госпошлина в 600 млн драмов в год. Сегодня власти предлагают за каждые 100 млрд. ставок выплачивать 175 млн драмов дополнительно.

На данном этапе КГД с Минфином прорабатывают новую систему учета выигрышей и их налогообложения. Дело не простое и требует серьезные программные и организационные подходы, подчеркнул глава кабмина.