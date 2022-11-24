Четверг, 24 Ноября 2022 17:30

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал обсуждения на саммите ОДКБ открытыми, откровенными и положительными.

<По итогам заседания СКБ ОДКБ, к сожалению, не удалось прийти к общему знаменателю по двум очень важным документам. Но я хочу сказать, что произошло очень открытое, позитивное и искреннее обсуждение, и эти документы были отправлены на доработку. Надеюсь, что мы сможем прийти к общему знаменателю>, - сказал он 24 ноября на заседании правительства.

Как указал армянский премьер, несмотря на то обстоятельство, что декларация СКБ ОДКБ по поводу реакции организации относительно агрессии Азербайджана 13 сентября не было принято из-за того, что Армения не подписала его, в целом обсуждение было позитивным.

<Позитивными также считаю состоявшиеся двусторонние переговоры с Россией, и надеюсь, что договоренности, которые были достигнуты, по возможности быстро будут реализованы>, - сказал глава армянского правительства.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не подписал проект "Декларации СКБ ОДКБ о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения>, заявив, что документ недостаточно доработан. "Отсутствие четкой политической оценки ситуации может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и может интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении. А это противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ. Поэтому, исходя из этого, уважаемые коллеги, на данный момент я считаю, что представленный к подписанию проект "Декларации СКБ ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения" недостаточно доработан, и в данном виде, со всем уважением, я не готов подписать эти документы", - сказал Пашинян в своей заключительной речи на саммите государств - членов ОДКБ