Четверг, 24 Ноября 2022 17:15

АрмИнфо. Власти Армении хотят создать условия уничтожения из архивов Службы национальной безопасности ненужных для них документов. Об этом 24 ноября, выступая на внеочередном заседании Национального Собрания РА, заявил депутат НС от оппозиционной фракции <Армения> Гегам Манукян.

Он отметил, что согласно действующему законодательству, секретные архивы СНБ со временем должны быть рассекречены. Однако нынешняя власть представила поправки в законах <О службе в органах национальной безопасности> и <Об органах национальной безопасности>, которыми фактически дается право на уничтожение части архивного наследия. Причем, разрешение на уничтожение дается отдельным решением правительства. <Интересно, почему молчит общественность?> - задал вопрос оппозиционер.

В свою очередь, депутат НС от той же фракции Арцвик Минасян заметил, что уничтожение архива должно нести в себе достаточные правовые основания. <О какой подлежащей уничтожению информации идет речь? Этот вопрос должен быть конкретизирован. Если речь идет о текущих вопросах, то здесь нет проблем, но если это касается всеобъемлющей информации, касающейся национальной безопасности, то ее уничтожение может привести к непредсказуемым последствиям>, - сказал Минасян.