Четверг, 24 Ноября 2022 17:09

АрмИнфо.Право народа Арцаха на самоопределение не имеет альтернативы. Об этом заявил экс-омбудсмен Армении, директор фонда <Центр права и справедливости <Татоян> Арман Татоян, выступая на международной конференции в Лос- Анджелесе (США), которая состоялась с 11 по 13 ноября.

<Это единственный способ гарантировать права и безопасность армян Арцаха>, - подчеркнул он.

В частности, на конференции Татоян представил основы права на самоопределение коренного населения Арцаха, которое является неотъемлемой частью армянского народа. Он подчеркнул, что последствия спонсируемой на государственном уровне в Азербайджане армянофобии проявились в виде пыток мирных жителей и военнослужащих, обезглавливания, надругательства над телами военнослужащих, расчленения и бесчеловечного отношения к пленным во время 4-дневной апрельской войны в 2016 году, 44-дневной войны в 2020 году в Арцахе и азербайджанской военной агрессии на суверенную территорию Армении 13-14 сентября 2022г.

Согласно сообщению Фонда, что в научной конференции приняли участие международные эксперты из разных стран мира