Четверг, 24 Ноября 2022 17:07

АрмИнфо. Оппозиционная фракция <Армения> Национального Собрания РА является здоровым организмом, заявила 24 ноября депутат НС Агнесса Хамоян.

Она подчеркнула, что во фракции бывают обсуждения, в ходе которых звучат различные точки зрения. <Люди свободны в своих правах выражать свою позицию по тому или иному вопросу, и в этом контексте повторю - фракция является здоровым организмом >, - отметила депутат, добавив, что фракция <Армения> принимает решения и руководствуется этими решениями.

Хамоян подчеркнула, что фракция не принимала решения о сложении депутатских мандатов, не исключив при этом возможности отказа от мандатов по личным мотивам со стороны ряда депутатов от оппозиции, в том числе, и от бывшего вице-спикера Ишхана Сагателяна.

Говоря о муссируемых в прессе слухах о возможности ходатайства со стороны генерального прокурора РА о лишении депутатского мандата ряда парламентариев от оппозиции, Хамоян отметила, что знакома с этими слухами из сообщений прессы. <Я не могу руководствоваться

одними лишь предположениями. Ели возникнет такая ситуация, она будет обсуждена>, - сказала депутат, опровергнув сообщения о выходе партии <Возрождающаяся Армения> из блока <Армения>, в то же время посчитав аморальным явлением давать оценки внутрипартийным разборкам.

Отметим, что вопрос о противоречиях внутри блока <Армения> прокомментировал и председатель Национального Собрания РА Ален Симонян. Ссылаясь на свои собственные источники, он выразил уверенность в том, что фракции <Армения> распадется. <Этот процесс будет продолжен. Предполагаю, что некоторые депутаты от оппозиции могут сложить депутатские мандаты после ходатайства генпрокурора. В прессе уже упоминались имена некоторых из них, других сведений у меня нет, но наши СМИ очень хорошо работают, и зачастую бывают куда более информированными, чем высокопоставленные чиновники>, - сказал Симонян, добавив, что речь идет о трех депутатах.