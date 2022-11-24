Четверг, 24 Ноября 2022 12:58

АрмИнфо.Армения планирует ввести единый номер экстренной службы, заявил премьер-министр Никол Пашинян 24 ноября на заседании правительства.

Он придет на замену номеров скорой, полиции и спасательной служб. Суть идеи в том, чтобы перевести все экстренные службы на один номер. В этом случае, как считает премьер, будет повышено качество реагирования на экстренные вызовы/

Как в свою очередь отметил замминистра юстиции Григор Минасян, оператор единой системы сможет самостоятельно вызвать необходимую службу для помощи абонентам.