Четверг, 24 Ноября 2022 12:32

АрмИнфо.Правительство Армении 24 ноября одобрило проект внесения изменений в закон <О структуре и деятельности правительства>, а также в 36 смежных законов в целях создания министерства внутренних и ликвидации министерства чрезвычайных ситуаций.

<Создание нового министерства позволит также обеспечить как парламентский, так и гражданский контроль. Кроме того, оно будет нести ответственность за реализацию реформ в сфере>, - сказал и.о. министра юстиции Григор Минасян представляя законодательную инициативу.

В МВД войдут 3 крупные службы - полиция, служба спасения, а также служба по миграции и гражданству. В связи с этим, по словам замминистра, министерство охватит 5 основных функциональных сфер - общественного порядка, предотвращение и раскрытие преступлений, предупреждение и управление рисками бедствий, миграция и гражданство, управление госрезервами и гуманитарные вопросы.

Руководителей служб будет назначать премьер-министр. Он же будет назначать и увольнять заместителей, но по предложению министра. В прямом подчинении министра будет функционировать управление по внутренней безопасности и борьбе с коррупцией, которое будет контролировать качество работы всего министерства.

Образовательное учреждение, находящееся в настоящее время в ведении Полиции, государственной некоммерческой организации <Образовательный комплекс Полиции Республики Армения> и <Государственной академии кризисного управления> при Министерстве чрезвычайных ситуаций будут переданы в ведение министерство.

Начальник полиции продолжит осуществлять повседневное непосредственное руководство полицией, а министр внутренних дел будет отвечать за разработку и реализацию политики отрасли, производить кадровые назначения в позиции основной группы полиции. Таким же образом министр будет подвергать дисциплинарным взысканиям сотрудников должностей основной группы полиции, а сотрудники других групп будут подвергаться дисциплинарному взысканию начальником полиции.

ГНКО <Полицейский образовательный комплекс> и Государственная академия кризисного управления, действующие в настоящее время в системе Полиции, также будут переданы министерству, создав основу для образования образовательного комплекса МВД в результате их слияния.

Параллельно МЧС прекращает свою деятельность. Для этого установлен переходный период в 4 месяца. Это обеспечит непрерывность услуг, предоставляемых гражданам, отметил Григорян.

Премьер-министр Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что ключевым моментом предлагаемой реформы является не только сокращение числа министерств, а создание полиции и спасательной службы нового стандарта.

Как указал Пашинян, начальник полиции будет одновременно заместителем главы МВД и членом Совбеза. Войска полиции будут переформированы в Гвардию полиции, обладающей расширенными функциями в плане обеспечения безопасности. Планируется также внедрение процесса добровольной аттестации, которая позволит как минимум удвоить зарплату полицейских и спасателей.

Напомним, что МВД в Армении существовало до 2003 года, после чего было преобразовано в полицию - орган при правительстве Армении.