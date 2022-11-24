Четверг, 24 Ноября 2022 12:07

АрмИнфо. Возрастной ценз для сотрудников службы органов национальной безопасности Армении будет продлен на два года. Комиссия Национального Собрания РА на заседании 14 ноября выдала положительное заключение по представленному правительством республики поправкам в законах <О службе в органах национальной безопасности> и <Об органах национальной безопасности>.

По словам заместителя директора СНБ РА Андраника Симоняна, представленный кабмином пакет преследует цели предотвратить отток профессионалов и повысить качество службы. Он подчеркнул, что закон <О службе в органах национальной безопасности был принят в 2003 году, а закон <Об органах национальной безопасности> - в 2002 году, и с тех пор в них практически не производилось изменений. Предусмотрено, в частности, упорядочить возрастной ценз для сотрудников СНБ, который с нынешних 50 лет для прапорщиков и офицеров до звания подполковника, а для полковника - в 55 лет будет продлен на два года. Нынешние ограничения, по словам докладчика, зачастую создают проблемы для сохранения в системе кадровых профессионалов, особенно с точки зрения передачи опыта молодым сотрудникам.

Одновременно, предлагается ввести положение, согласно которому для ряда сотрудников СНБ срок службы вместо 5 лет предоставить

возможность ее продления до 10 лет. В пакете также уточняются полномочия СНБ в вопросах, связанных с информационной безопасностью. На директора СНБ будут возложены полномочия по отстранению от работы сотрудников, в отношении которых ведется служебное расследование. Также предусмотрено ввести институт аттестации сотрудников СНБ, что позволит нарастить размер их заработной платы.