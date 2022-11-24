Четверг, 24 Ноября 2022 09:43

АрмИнфо. После заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване состоялась встреча премьер- министра Никола Пашиняна и президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как отметил глава армянского правительства, было проведено заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. <Конечно, не по всем вопросам удалось достичь консенсуса, но большинство - 15 из 17 - решений были приняты. И в этом формате [встречи], я надеюсь, нам удастся обсудить повестку наших двусторонних отношений, которая очень насыщенна. Нужно отметить, что наши двусторонние экономические связи развиваются большими темпами. Я заметил, что в этом году экспорт из Армении в Российскую Федерацию вырос на 80%. Конечно, это связано с некоторыми изменениями в логистических цепочках, но в общем это факт, который создаёт возможности, новые возможности для экономического сотрудничества. Ещё раз приветствую. И, конечно, мы сегодня уже обсудили и обсудим вопросы регионального характера, вопросы региональной безопасности. Есть много вопросов, и об этом я тоже говорил в течение заседания СКБ - о соблюдении трёхсторонних договорённостей, заявлений, которые [мы] приняли с президентом Азербайджана с Вашей помощью и при Вашем посредничестве. Это очень важные вопросы, которые, конечно же, мы должны обсудить, и обсудить повестку, которая, мы надеемся, приведёт к долгосрочному миру в нашем регионе", - опдчеркнул Пашинян.

В свою очередь, Владимир Путин поздравил Армению с успешным практическим председательством в ОДКБ. <Действительно, Армения вела эту работу на очень высоком уровне, активно. Конечно, никогда, наверное, или редко очень удаётся договориться по всем вопросам, но в целом работа шла очень интенсивно и с пользой. Вы отметили и наши двусторонние отношения, которые, безусловно, являются союзническими, имеют древние, глубокие корни, сейчас даже нет необходимости вдаваться в эту историю - для нас и так ясно, что это такое, какое это имеет значение для наших двусторонних отношений. А что касается сегодняшнего дня, то, действительно, если в прошлом году товарооборот вырос на 12 процентов, то за девять месяцев текущего года уже на 67 процентов. Да, это связано с особенностями сегодняшнего дня, но, безусловно, это будет хорошим вкладом в копилку и на будущее - здесь у нас нет сомнений никаких. Мы с Вами, когда встретились, ещё в машине ехали, обсуждали вопросы регионального характера, в том числе вопросы урегулирования в регионе, говорили о разблокировании транспортных артерий. Я очень рад тому, что на полях сегодняшних мероприятий есть возможность провести и двустороннюю встречу>, - сказал глава российского государства.