Четверг, 24 Ноября 2022 09:42

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не подписал проект "Декларации СКБ ОДКБ о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения".

Как заявил премьер-министр, документ недостаточно доработан. "Отсутствие четкой политической оценки ситуации может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и может интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении. А это противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ. Поэтому, исходя из этого, уважаемые коллеги, на данный момент я считаю, что представленный к подписанию проект "Декларации СКБ ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения" недостаточно доработан, и в данном виде, со всем уважением, я не готов подписать эти документы", - сказал Пашинян в своей заключительной речи на саммите государств - членов ОДКБ.

Пашинян напомнил главам государств, что сохраняется риск новой агрессии со стороны Азербайджана против территориальной целостности Армении. "Об этом докладывал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на внеочередном заседании СКБ 28 октября текущего года", - сказал глава армянского кабмина.

Он напомнил, что начиная с 11 мая 2021 года Азербайджан трижды применил вооружённые силы и оккупировал примерно 140 квадратных километров суверенной территории Армении. Согласно резолюции ООН от 14 декабря 1974 года под номером 3314 вышеуказанные действия Азербайджана расцениваются как агрессия. <Ереван в этой связи ожидает от ОДКБ констатации данного факта, в форме четко сформулированной политической оценки. Воздержаться от такой оценки, говоря, что между Арменией и Азербайджаном нет границы, значит утверждать, что зоны ответственности Организации договора о коллективной безопасности не существует, а если нет зоны ответственности, то нет и самой организации>, - отметил премьер- министр.