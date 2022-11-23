Среда, 23 Ноября 2022 21:42

АрмИнфо. Премьер-министр Армении, выступая в самом начале в узком составе сказал, что скорее склонен трактовать как фиаско работу ОДКБ по ситуации между Арменией и Азербайджаном.

Об этом заявил программе «Вести» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос по поводу рассмотрения на саммите ОДКБ в Ереване вопроса вокруг ситуации на армяно-азербайджанской границе. «Это право армянской стороны так расценивать ситуацию.

Но с другой стороны востребованность ОДКБ в этой ситуации очевидна. Уполномоченные лица ОДКБ по решению чрезвычайного саммита организации, который проходил недавно, посетили зону соприкосновения, они вывели свое видение о ситуации и как раз на основе этого визита представителей ОДКБ сейчас предстоит принять решение как быть дальше», - отметил Песков.

«Это решение должно способствовать урегулированию ситуации и снижению напряженности, чтобы ОДКБ могло играть умиротворяющую роль и для Армении, и для Азербайджана, и «чтобы армянская сторона развеяла все свои сомнения», - отметил пресс-секретарь президента России.