Среда, 23 Ноября 2022 21:37

АрмИнфо. Если развитие событий по армяно- азербайджанскому конфликту будет проходить так, как это обсуждалось на саммите ОДКБ в Ереване, то он закончится. Об этом на расширенном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

По его словам, в результате предпринятых действий будет заключен мирный договор. <Я, например, с воодушевлением воспринимаю эту перспективу>, - заявил глава белорусского государства, указав на наличие и других конфликтов в зоне ответственности ОДКБ, которые необходимо разрешить и которые должны оставаться в центре внимания. <Нам всем нужен мир, война никому не нужна>, - отметил Лукашенко.

После выступления главы белорусского государства началась процедура подписания документов.

Напомним, что Беларусь в 2023 году будет председательствовать в ОДКБ.