Среда, 23 Ноября 2022 21:36

АрмИнфо.Проект решения глав государств - членов ОДКБ об оказании помощи Армении нуждается в доработке. Об этом 23 ноября по итогам саммита ОДКБ заявил генеральный секретарь структуры Станислав Зась.

Он подчеркнул, что документ практически готов, он предусматривает комплекс мероприятий по оказанию помощи Армении в нынешней непростой ситуации, связанной с напряженностью на границе.

Но документ, как отметил Зась, требует некоторой доработки, и в окончательном виде будет представлен главам государств. Как заметил генсек Организации, в данном случае речь идет о нормальном процессе, поскольку в мире не существует структур, в которых все мыслили бы одинаково.