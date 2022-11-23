Среда, 23 Ноября 2022 20:09

АрмИнфо.Государственный министр Республики Арцах Рубен Варданян сегодня провёл встречу с находящимися в сфере его координации министрами.

Как сообщает пресс-служба госминистра НКР, государственный министр коснулся принципов деятельности системы государственного управления, отметив, что нынешняя кризисная ситуация и вызовы требуют новых управленческих подходов.

Он сообщил, что согласно договоренности с Президентом Республики Арцах, все министры, находящиеся в сфере координации Государственного министра, прекращают свои полномочия. Четверо из них продолжат работать в качестве временно исполняющих обязанности министра, а пятеро освобождаются от работы, и их полномочия будут временно исполнять заместители министров.

Государственный министр Рубен Варданян выразил благодарность всем министрам за их деятельность. Он счёл достойной особой оценки работу тех министров, которые вступили в должность сразу после войны, пытаясь преодолеть послевоенный этап, и отметил, что их опыт и знания будут полезны для развития Арцаха.

После встречи Рубен Варданян также провел обсуждение с временно исполняющими обязанности министров, призвав их подходить к своей работе со всей ответственностью и выполнять свои обязанности в полном объеме.

Как ранее сообщало АрмИнфо, указом президента Арцаха от занимаемых должностей были освобождены министр здравоохранения Микаел Айриян, министр сельского хозяйства Норайр Мусаелян, министр образования, науки, культуры и спорта Анаит Акопян, министр социального развития и миграции Армине Петросян, министр территориального управления и инфраструктур Айк Ханумян.

Свои должности сохранят министр юстиции Жирайр Мирзоян, министр иностранных дел Давид Бабаян, министр градостроительства Арам Саркисян, министр финансов и экономики Ваграм Багдасарян.

Добавим также, что в армянских СМИ муссируется информация о том, что якобы экс- глава МИД Армении (в бытность второго президента РА Роберта Кочаряна - ред.) Вардан Осканян может возглавить внешнеполитическое ведомство Арцаха.