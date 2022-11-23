Среда, 23 Ноября 2022 20:04

АрмИнфо. МИД Турции нервно отреагировало на решение собрания штата Калифорния объявить 24 апреля нерабочим днем.

Как сообщает сайт ermenihaber, в ходе представления бюджета МИД Турции на 2023 года, глава внешнеполитического ведомства страны Мевлют Чавушоглу отметил, что <реакция Анкары была жесткой, она была доведена до сведения властей США>. <Кроме того, мы продолжаем

поднимать этот вопрос в наших коммуникациях с американской стороной",

- сказал Чавушоглу.

Напомним, что законопроект внес член законодательного собрания штата Калифорния Адриан Назарян. Законопроект требует, чтобы все общественные колледжи и государственные школы по всей Калифорнии закрывались 24 апреля каждого года, а государственным служащим предоставлялся оплачиваемый отпуск.