Среда, 23 Ноября 2022 20:03

АрмИнфо. В Музее истории Армении откроется выставка <Старый Мецамор: армяно-польские находки>.

Экспозиция будет представлена результатами 10 -летних археологических работ армяно-польской экспедиции в Мецаморе.

Выставка проводится при сотрудничестве Посольства Польши в Армении с Музеем истории Армении, ГНКО <Служба по охране исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников>, Мемориальным комплексом Сардарапатской битвы, Национальным музеем этнографии армян и истории освободительной борьбы.

Экспозиция, которая откроется 24 ноября, в 18:00, проходит в рамках мероприятий, приуроченных 30-летию установления дипломатических

отношений между Арменией и Польшей.