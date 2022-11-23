Среда, 23 Ноября 2022 20:02

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 24 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 / частные дома 255 на улице норки Айгинер, 36-40 на улице Арменакяна, частные дома на 1-ом переулке 11-ой улицы Айгестана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; жилые дома 1, 3, 7, 7А, 10, 11А, 13/1 на пр. Азатутяна, частные дома 49-138 на улице Заряна, жилые дома 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6 и частный дом 8/7 на улице Давида Анахат, жилые дома 18, 20 и частные дома 1-69 на улице Агароняна, частные дома 1-67 на 1-ом переулке Даллакяна, жилой дом 8/2 на 3-ем переулке Саркавага; частные дома 1-16 на улице Саркавага, частные дома 1-15 на 1-ом переулке ул. Саракавага, 1-6А на 2-ом переулке, 1 на 3-ем переулке, жилой дом 1/8 на Тбилисском шоссе; частные дома 1-24 в кв. “Канакер”, 1-43 на 1-ой улице Канакера, 17 на 4-ой улице, частные дома 9/3, 20 на 2-ом переулке кв. “Канакер”, жилые дома 2/13, 5/1, 5/2 и частные дома 2/4, 2/15, 2/19, 14 на улице Асратяна, жилой дом 7 на 3-ем тупике ул. Улнеци, частные дома 141/4, 141/7 на улице Улнеци, частный дом 2/2 на 2-ой улице Лепсуса, частные дома 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 на улице П.Севака, 1-37 на улице Агаси;

10:00-17:00 жилые дома 91, 93, 97, 99, 101, 103 на улице Раффи;

11:00-16:00 улицы 3, 4 села Джрашен;

11:00-17:00 улица Кочиняна, ООО “Туфенжи”, “Нат Фуд” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Джрвеже;

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично квартал “Чаренц” в городе Эчмиадзин; села Атарбекян и Хоронк;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 частично села Какавадзор, Агаракаван, Отеван, Диан; село Неркин Базмаберд;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично город Масас;

11:00-16:00 частично улица Атарбекяна в городе Арташат; село Кахцрашен и частично село Айгезард;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично село Заритап;

11:00-15:00 частично село Шатин;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично частные дома Джврежа и Дзорахбюра; частично села Котайк и Катнахбюр;

в Гегаркуникской области:

14։00-16։00 села Антарамеч, Дзораванк, Дпрабак, Айгут, Калаван, Барепат, Гетик и Мартуни;

15։00-17։00 санаторий “Аревик”, прилегающий к трассе Цовагюх-Чамбарак; ООО “Арт Блит”, компания “ВТБ-Армения банк”, зоны отдыха, принадлежащие Овику Абраамяну, Армену Есаяну, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

10:00-16:00 частично улицы 1, 3, 6 села Саратак в Артикском регионе; частично 2-ой квартал города Маралик в Анийском регионе;

11:00-17:00 села Вохчи, Меграшат, Бюракн, Камхут, Гташен, Арегнадем и прилегающие станции сотовых операторов в Амасийском регоне;

в Лорийской области:

10:30-12:30 село Антарашен;

11:00-14:00 кварталы “Баграмян”, “Санаин-Каяран”, жилой дом 8 на улице Марти 8 в городе Алаверди;

13:00-16:00 села Дзорагюх и Дзорагетаван.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 25 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 10-24 на улице Чаренца, абоненты-жильцы жилых домов 64, 82-84 на улице Арами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 3, 30, 32 на улице А.Хачатряна, жилые дома 2, 4 на 1-ом переулке у. А.Хачатряна, жилые дома 17, 17/1, 19, 19/2, 21, 21/1, 21/5 на улице Рубинянца, жилые дома 5, 6, 7, 16 и частные дома 1А-21 на улице Эмина, частные дома 77-99 на улице Кери; частные дома 61-65, 153, 202, 203 на улице Арменакяна, 2, 10, 8/8, 8/10 на улице Г.Овсепяна, 135/6, 202, 222, 272/10, 243, 247 на улице Норки Айгинер, частный дом 9 на 10-ой улице Норка, здание Посольства РФ в РА, здание административного округа Норк-Мараш, Здание Государственного агентства здравоохранения, поликлиника № 5 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

в Армавирской области:

10:00-12:00 села Амберд, Агавнатун, Лернамердз;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично село Авшар;

11:00-14:00 село Лусарат; частично село Покр Веди;

11:00-16:00 частично улицы Араза, Нарекаци, Ширванзаде, Папазяна в городе Арташат; частично село Шаумян;

14:00-16:00 частично село Овташен;

в Котайкской области:

10:00-15:00 частично кварталы “Ванатур”, “Джрарат”, ООО “Гракнат” в городе Раздан; улица Пахлавуняц и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

10։00-16։00 село Анкаван; школа Артаваза, санаторий Анкавана, компания “Виваселл-МТС”, завод минеральных вод Анкавана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты на улицах 34, 35, 36, 37 в общине Зовуни; дочерняя компания “Гранит”, ЗАО “Еревани Джрмух”, воинская часть, собственники “С.Акобян”, “М.Исангулян”, “Г.Исунц”, “А.Арутюнян”, “Э.Ованнисян”, “А.Акобян”, “А.Мкртчян”, ‘З.Симонян”, “А.Самсонян”, “А.Петросян”, “Грачья Галстян”, “Арам Агамалян”, “В.Месян”, “А.Мелконян”, “Х.Хачатрян”, ООО “Аргишти”, кварталы “Муш”, “В.Мовсисян”, “Котеджнер”, “Нор Дпроц”, “Цирананоц”, “Юсисаин”, ‘Хин Манкапартез”, “Неврознер Хиванданоц”, “Гахут”, детский сад “Арусяк”;

11:00-15:00 3-ий микрорайон и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абовян;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Котайк и Катнахбюр;

в Лорийской области:

11:00-15:00 села Норашен, Петровка, Дзорамут, Гогаван;

11:00-16:00 села Бовадзор, Свердов, Урут;

в Тавушской области:

12:00-15:00 села Неркин Гош, Гош и Хачардзан;

в Ширакской области:

10:00-16:00 частично 24-ая улица села Амасия в Амасийском регионе;

11:00-13:00 училище “Фотон” квартала “Ани”, жилые дома 9, 11,13 на улице П.Севака, жилые дома 6 на 7-ой улице Паруйра Севака и 7 на 9-ой улице в городе Гюмри.