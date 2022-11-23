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 Среда, 23 Ноября 2022 20:01
Алина Оганесян

В Доме кино состоится специальный показ фильма <Треугольник печали>, ставший в этом году обладателем <Золотой пальмовой ветви> на Каннском фестивале

В Доме кино состоится специальный показ фильма <Треугольник печали>, ставший в этом году обладателем <Золотой пальмовой ветви> на Каннском фестивале

АрмИнфо. Армянские кинолюбители получат возможность посмотреть победивший на Каннском кинофестивале фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда <Треугольник печали>.

Показ состоится 26 ноября, в 19:30, в большом зале Дома кино в Ереване при поддержке кинофестиваля <Золотой абрикос> и компании CLUB TROPICANA.

Фильм повествует о паре супермоделей Карле (Харрис Дикинсон) и Йайа (Чарлби Дин), которые отправляются в роскошный круиз в компании богатых пассажиров, русского олигарха и британских торговцев оружием. Путешествие заканчивается кораблекрушением. В результате выжившие оказываются на необитаемом острове, где каждому предстоит переосмыслить своё место, ведь ловить рыбу умеет только уборщица.

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