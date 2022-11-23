Среда, 23 Ноября 2022 19:59

АрмИнфо.22 ноября директор Центра права и справедливости фонда <Татоян> Арман Татоян принял посла Аргентины в Армении Мариано Вергару.

По сообщению фонда, Арман Татоян представил направления деятельности фонда, такие как укрепление демократии и верховенства права, обеспечение взаимного уважения, плюрализма и общественной солидарности в обществе, обеспечение связей между Арменией и армянской диаспорой и др.

Арман Татоян на конкретных примерах и фактах представил послу нарушения прав приграничных жителей Армении в результате преступных

действий Азербайджана.

Кроме того, было подчеркнуто предыдущее эффективное сотрудничество с посольством Аргентины в различных вопросах защиты прав человека, в том числе защиты прав лиц с ограниченными возможностями.

Стороны выразили готовность укреплять и расширять дальнейшее возможное сотрудничество, связанное с защитой прав человека, укреплением законности и рядом направлений, представляющих взаимный приоритет.