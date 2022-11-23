Среда, 23 Ноября 2022 19:55

АрмИнфо.Обязанности генсека ОДКБ с 2023 года в ближайшие три года будет исполнять представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 ноября на заседании Совета коллективной безопасности Организации в Ереване.

<Станислав Василий Зась завершает трехлетнюю деятельность на посту Генерального секретаря ОДКБ. Хочу поблагодарить его за проделанную добросовестную работу.

Поскольку с начала 2023 года в ближайшие три года обязанности генсека ОДКБ будет исполнять представитель Казахстана Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов, думаю, будет оправданно, если уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич (президент Казахстана Токаев - ред.) представит нам его, если сочтет целесобразным>, - сказал Пашинян.

Напомним, что с 1 января 2020 года Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ на должность Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности был назначен Станислав Васильевич Зась (экс-Госсекретарь Совета Безопасности Республики Беларусь) сроком на три года.