Среда, 23 Ноября 2022 19:51

АрмИнфо.Министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян 23 ноября принял посла Канады в Армении Элисон Мари Леклер.

Согласно сообщению ведомства, в ходе встречи Ваграм Думанян указал на дружественные отношения с Канадой и выразил уверенность в необходимости расширения и развития двустороннего сотрудничества в сферах образования, науки, культуры, спорта и молодежи. По его словам, министерство координирует широкий спектр сфер, от дошкольного образования до спорта, и поэтому каждая семья имеет отношение к работе министерства. Глава ведомства подчеркнул возможность налаживания сотрудничества в сфере высшего образования, в частности, путем реализации программ обмена. Ваграм Думанян также остановился на вопросах возможного армяно-канадского сотрудничества в сферах культуры и спорта, информационных технологий и сельскохозяйственного образования.

Министр коснулся возможности реализации в Армении программ в области образования и молодежи Канадским агентством международного развития (CIDA).

Посол, поблагодарив за прием, поздравила с утверждением государственного плана развития образования РА до 2030 года, подчеркнув, что одной из важных его составляющих является интернационализация. По ее словам, в этом году между Арменией и Канадой произошли положительные сдвиги, и открытие посольства Канады в Ереване будет способствовать более тесным отношениям.

Посол отметила, что Канада хочет поддержать демократию и процветание Армении, и образование играет большую роль в достижении этих целей. По ее словам, система образования Канады - одна из лучших в мире, в стране действуют признанные и конкурентоспособные университеты, научно-исследовательские институты и достаточно гибкие программы среднего образования, соответствующие требованиям рынка труда. Посол предложила рассмотреть возможное сотрудничество в сфере среднего образования, а также по направлениям обучения и сертификации, с возможностью институционального партнерства и обмена опытом.

Ваграм Думанян подтвердил возможность сотрудничества в сфере среднего образования подчеркнув, что она имеет стратегическое значение для Армении, и в настоящее время в этом направлении осуществляются законодательные реформы. В качестве успешного примера сотрудничества Ваграм Думанян указал на опыт локализации французской модели в Региональном колледже Патрика Теведжяна в Тавуше, рассчитывая на возможность подобного сотрудничества с канадскими партнерами, в том числе с соотечественниками.

Министр также поднял проблему сохранения армянского культурного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана в результате 44-дневной войны, отметив, что армянская сторона рассчитывает на поддержку международного сообщества, в том числе Канады, чтобы Азербайджан воздерживался от уничтожения и искажения армянского культурного наследия.