Среда, 23 Ноября 2022 19:49

АрмИнфо.22 - 23 ноября 2022 года в г. Ашхабаде состоялась совместная конференция Европейского Союза и Туркменистана на тему "Зеленая энергетика и стратегии ЕС по использованию водорода и сокращению выбросов метана".

Конференцию в гибридном формате открыли Министр энергетики Туркменистана и Посол ЕС в Туркменистане Диего Руиз Алонсо.

Кадри Симсон, комиссар по энергетике Европейской комиссии, и Клара де ла Торре, исполняющая обязанности генерального директора Генерального директората по борьбе с изменением климата Европейской комиссии представили вступительные заявления в видео формате. В конференции приняли участие учёные и специалисты Туркменистана и Европейского Союза в области зелёной энергетики, водородной энергетики и выбросам метана.

С докладами выступили представители Международного энергетического агентства, Европейского банка реконструкции и развития, Глобальной инициативы по метану, Hydrogen Europe, Посол Германии в Туркменистане, представители Государственного энергетического института Туркменистана, Научно-исследовательского института природного газа при Государственном концерне «Туркменгаз», Международного университета нефти и газа имени Я. Какаева и другие.

Представители ЕС в своих выступлениях представили основные направления политики в области возобновляемой энергетики и перспективы их развития, поделились опытом международного и регионального сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики и путей внедрения возобновляемых источников энергии. Они представили стратегии ЕС по использованию водорода и сокращению выбросов метана и пригласили Туркменистан присоединиться к соответствующим международным инициативам.

Эксперты Туркменистана сообщили об использовании возобновляемых источников энергии в стране, дорожной карте по международному сотрудничеству в области водородной энергетики на 2022-2023 годы и созданию в Туркменистане высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора водородной энергетики. Кроме того, речь шла о применении современных экологически безопасных ресурсосберегающих технологий, в частности, в нефтегазовой, энергетической и транспортной отраслях.

В ходе конференции участники из ЕС и Туркменистана обменялись опытом и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики, использования возобновляемого водорода и сокращения выбросов метана. Стороны подтвердили свою приверженность укреплению сотрудничества таким образом, чтобы продвигать взаимные интересы.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с возобновляемой энергетикой, включая разработку законодательства в области возобновляемых источников энергии, инвестиции в возобновляемые источники энергии и инновационные технологии и перспективы использования водорода.

ЕС и Туркменистан договорились продолжить диалог по обсужденным ключевым темам с целью определения конкретных путей сотрудничества.