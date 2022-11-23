Среда, 23 Ноября 2022 19:46

АрмИнфо.Впредь фейерверки в Армении будут запускать исключительно в праздничные дни или во время специальных мероприятий с разрешения правительства или общины в специально отведенных для этого местах. Об этом на своей странице в Фейсбук написал соавтор законопроекта, ограничивающего использование пиротехники, депутат Парламента от правящей фракции <Гражданский договор> Сисак Габриелян.

Он сообщил, что проект закона был разработан еще при вице-премьере Армении Тигране Авиняне 2 года назад, после чего доработан Министерством по чрезвычайным ситуациям, а сегодня был введен в обращение.

Помимо этого, законопроект ограничивает продажу пиротехники гражданам, за исключением бытовых фейерверков, в том числе бенгальских огней, небольших фейерверков для торта и т.д. А использование, импорт и продажа пиротехники будет позволена только лицензированным организациям.

В случае если Парламент одобрит законопроект, изменения вступят в силу в июне 2023 года.