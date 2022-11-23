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АрмИнфо.Впредь фейерверки в Армении будут запускать исключительно в праздничные дни или во время специальных мероприятий с разрешения правительства или общины в специально отведенных для этого местах. Об этом на своей странице в Фейсбук написал соавтор законопроекта, ограничивающего использование пиротехники, депутат Парламента от правящей фракции <Гражданский договор> Сисак Габриелян.
Он сообщил, что проект закона был разработан еще при вице-премьере Армении Тигране Авиняне 2 года назад, после чего доработан Министерством по чрезвычайным ситуациям, а сегодня был введен в обращение.
Помимо этого, законопроект ограничивает продажу пиротехники гражданам, за исключением бытовых фейерверков, в том числе бенгальских огней, небольших фейерверков для торта и т.д. А использование, импорт и продажа пиротехники будет позволена только лицензированным организациям.
В случае если Парламент одобрит законопроект, изменения вступят в силу в июне 2023 года.
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|Президент Арцаха отправил правительство республики в отставку
|Филиал IDBank-а «Малатия» - теперь более современный и удобный
|Приостановлены полномочия судмедэкспертов, выдавших заведомо ложное заключение об убийстве гражданина Грузии
|ВС Азербайджана продолжают обстреливать армянские позиции
|Форум гражданского общества Восточного партнерства ЕС требует выхода Армении из ОДКБ
|В Ереване состоялось внеочередное заседание СМИД ОДКБ
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|Посол Ирана: Ни у одного государства не должно быть никаких устремлений в отношении Сюника
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|Глава МИД России начинает двухдневный визит в Армению
|Нэнси Пелоси вручена премия "Генри Моргентау" Армянской ассамблеи Америки
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|Вражеские силы продолжают провокации на передовой
|Состоялись переговоры между Президентом Туркменистана и Президентом ОАЭ
|Военнослужащий ВС РА арестован по факту убийства одного сослуживца и ранения еще двух
|Президент Азербайджана продолжает нападки на Францию
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