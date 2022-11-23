Среда, 23 Ноября 2022 14:07

АрмИнфо. Посол по особым поручениям РА Эдмон Мрукян, напомнив об обстрелах со стороны Азербайджана по мирным жителям, занимавшимися сельскими работами, отметил, что фактически идет стрельба по ОДКБ.

<Накануне саммита ОДКБ Азербайджан вел огонь по солдатам, стоящим на границах Армении и крестьянам, занятым сельскохозяйственными работами. На самом деле Азербайджан стреляет по ОДКБ, но посмотрим, что сегодня скажет ОДКБ", - написал Марукян в своем микроблоге в Twitter.

Отметим, что сегодня в Ереване стартовал очередной саммит ОДКБ, в работе которого принимают участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Киргизии Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон. Перед началом встречи пройдет совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Планируется, что участники этих мероприятий обсудят военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности. На повестке дня будут и вопросы внешнеполитического, военного и антитеррористического сотрудничества в ОДКБ, укрепления и дальнейшего развития системы коллективной безопасности.

Напомним, что согласно сообщению пресс-службы МО РА, 22 ноября с 22:00 до 22:45 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно- азербайджанской лини соприкосновения войск. "С армянской стороны потерь нет. По состоянию на 10:00 23 ноября ситуация на передовой относительно стабильная", - говорится в сообщении Минобороны Армении.