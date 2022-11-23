Среда, 23 Ноября 2022 13:49

АрмИнфо.. В Кавказском регионе ответственности ОДКБ положительную роль играют усилия руководства Армении и других участников по достижению мирных договоренностей, юридическому оформлению границ и разблокированию транспортных коммуникаций.

Об этом 23 ноября в Ереване на очередном заседании СМИД, СМО и секретарей Совбезов ОДКБ заявил Генсек ОДКБ Станислав Зась. "Вместе с тем, сохраняется напряженность на армяно-азербайджанской границе. Та информация, которая к нам поступает через центр кризисного реагирования ОДКБ, подтверждает, что практически ежедневно происходят перестрелки на границе.

Обсуждению в связи с этим угроз для Республики Армения были посвящены три внеочередные сессии Совета коллективной безопасности в мае, сентябре и октябре этого года. В целом, согласован проект решения о совместных мерах по оказанию помощи Армении, подготовленый на основании выводов и предложений мониторинговой миссии ОДКБ", - сказал Генсек ОДКБ.

Вместе с тем он заверил, что действующие в рамках ОДКБ политические механизмы консультаций позволяют государствам -участникам структуры достигать консенсуса в оценки международной обстановки, согласовывать подходы к вопросам, представляющим взаимный интерес.

Напомним, что подразделения ВС Азербайджана 13 сентября в 00:05 начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областей с применением БПЛА. Удары наносились и по объектам гражданских инфраструктур. Армения обратилась в ОДКБ в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. По заверению премьера РА по 4 пункту Устава. 13 сентября по итогам внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ была достигнута договоренность о направлении в РА Миссии ОДКБ "для оценки сложившейся обстановки, подготовки обстоятельного доклада главам государств". Кроме того, на заседании было решено создать рабочую группу "из числа сотрудников секретариата и военнослужащих объединенного штаба для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности ОДКБ".

А уже 12 октября глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Астане заявил, что ОДКБ готова отправить своих наблюдателей в Армению, для этого требуется решение Совета коллективной безопасности.

В Ереване же заявили о важности политических заявлений стран-союзников, а также осуществлению практических шагов по обеспечению вывода ВС Азербайджана с суверенной территории РА.