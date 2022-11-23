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 Среда, 23 Ноября 2022 13:43
Марианна Мкртчян

Глава МИД Армении рассказал об ожиданиях от заседания СМИД, СМО и секретарей Совбезов ОДКБ в Ереване

Глава МИД Армении рассказал об ожиданиях от заседания СМИД, СМО и секретарей Совбезов ОДКБ в Ереване

АрмИнфо.Ожидаем, что нам удастся в русле конструктивного и открытого обмена мнениями проанализировать и дать оценку в сфере международной и региональной безопасности, взвесить в этом свете возможные риски для государств членов ОДКБ, равно как и  обсудить широкий спектр вопросов.

Об этом 23 ноября в Ереване на очередном совместном заседании СМИД, СМО и секретарей Совбезов ОДКБ заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Указав на довольно насыщенную повестку дня, армянский министр указал на широкий спектр вопросов, планируемых к принятию, которые как политического характера и оборонного измерения, так в области безопасности.

Генсек ОДКБ Станислав Зась в свою очередь отметил, что планируется обсудить и принять 24 документа, которые ранее были согласованы со всеми странами-членами Организации.

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