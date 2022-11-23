Среда, 23 Ноября 2022 12:46

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 22 ноября обратился к председателю Национального собрания с целью отзыва проекта поправок в Конституцию Республики Арцах и изъятия его из обращения на основании пункта 4 части 3 статьи 62 и части 6 статьи 78 закона "Регламент Национального собрания".

Как сообщает пресс-служба главы НКР, причиной для принятия такого решения стали различные политические оценки, прозвучавшие в ходе реализации инициативы о внесении поправок в Конституцию Республики Арцах, а также негативная реакция общественности на проект, что могло стать поводом для внутреннего раскола и напряжения.