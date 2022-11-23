Среда, 23 Ноября 2022 12:02

АрмИнфо. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, как ожидается, примет участие в запланированном на 23 ноября заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване. Oб этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел республики Роман Василенко.

"Насколько я знаю, участие ожидается", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли Токаев присутствовать на совещании.

Планируется, что в саммите примут участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Киргизии Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон.

Перед началом встречи пройдет совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Планируется, что участники этих мероприятий обсудят военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности. На повестке дня будут и вопросы внешнеполитического, военного и антитеррористического сотрудничества в ОДКБ, укрепления и дальнейшего развития системы коллективной безопасности.