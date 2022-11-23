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АрмИнфо. 23 ноября президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал ряд указов об освобождении от должностей.
Согласно указам, Микаел Айриян освобожден от должности министра здравоохранения. Обязанности министра здравоохранения временно возложены на заместителя министра Артура Оганджаняна.
Норайр Мусаелян освобожден от должности министра сельского хозяйства. Обязанности министра сельского хозяйства временно возложены на первого заместителя министра Тиграна Арустамяна.
Анаит Акопян освобождена от должности министра образования, науки, культуры и спорта. Обязанности министра образования, науки, культуры и спорта временно возложены на заместителя министра Асмик Минасян.
Армине Петросян освобождена от должности министра социального развития и миграции. Обязанности министра социального развития и миграции временно возложены на первого заместителя министра Ваграма Аракеляна.
Айк Ханумян освобожден от должности министра территориального управления и инфраструктур. Обязанности министра территориального управления и инфраструктур временно возложены на первого заместителя министра Вардана Бегларяна.
Жирайр Мирзоян освобожден от должности министра юстиции и назначен временно исполняющим обязанности министра юстиции.
Давид Бабаян освобожден от должности министра иностранных дел и назначен временно исполняющим обязанности министра иностранных дел.
Арам Саркисян освобожден от должности министра градостроительства и назначен временно исполняющим обязанности министра градостроительства.
Ваграм Багдасарян освобожден от должности министра финансов и экономики и назначен временно исполняющим обязанности министра финансов и экономики
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|Приостановлены полномочия судмедэкспертов, выдавших заведомо ложное заключение об убийстве гражданина Грузии
|ВС Азербайджана продолжают обстреливать армянские позиции
|Форум гражданского общества Восточного партнерства ЕС требует выхода Армении из ОДКБ
|В Ереване состоялось внеочередное заседание СМИД ОДКБ
|Секретарь Совета безопасности России прибыл в Армению
|Президент Армении высказался по поводу нормализации армяно-турецких отношений и позиции Запада по Арцаху
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|В Музее истории Армении откроется уникальная выставка ранее не экспонируемых ковров армянских мастеров
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|В Испании создана первая кафедра арменоведения
|Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Армению
|Посол Ирана: Ни у одного государства не должно быть никаких устремлений в отношении Сюника
|Автопарк скорой помощи Армении переоснащен 39 новыми машинами
|Глава МИД России начинает двухдневный визит в Армению
|Нэнси Пелоси вручена премия "Генри Моргентау" Армянской ассамблеи Америки
|Телефонные мошенники стали применять отточенные на россиянах скрипты для обмана жителей ближнего зарубежья, Армения - не исключение
|Армия обороны Арцаха обвинила азербайджанскую сторону в нарушении режима прекращения огня
|Виталий Баласанян: Вооруженные силы Республики Арцах не будут расформированы
|Вражеские силы продолжают провокации на передовой
|Состоялись переговоры между Президентом Туркменистана и Президентом ОАЭ
|Военнослужащий ВС РА арестован по факту убийства одного сослуживца и ранения еще двух
|Президент Азербайджана продолжает нападки на Францию
|Глава МИД Армении рассказал коллеге из Италии о неконструктивном поведении Азербайджана
|Армения и Ливан выразили обоюдную готовность углублять отношения
|До конца 2023 года Армения и Грузия создадут медицинские бригады быстрого реагирования
|В Арцахе опровергли очередную дезинформацию Минобороны Азербайджана
|При поддержке Араратбанка в Ереване прошел благотворительный концерт музыки маэстро Мансуряна
|Косачев заверяет: Конфликт между Арменией и Азербайджаном не относится к компетенции ОДКБ
|Франкофонские страны выразили Армении свою солидарность
|Польское председательство в ОБСЕ не допустило Лаврова к участию в ежегодном заседании СМИД Организации
|Армине Маргарян: Армения должна найти модель, которая могла бы быть взаимно приемлемой для всех сторон
|Китай подтверждает свою готовность содействовать армянскому народу - депутат
|В отношении экс-главы службы охраны третьего президента РА возбуждено уголовное дело
|Армения присоединилась к акции по освещению сооружений синим цветом по случаю Всемирного дня ребенка
|Мнение: Вопрос безопасности арцахских армян не будет решаться в Брюсселе и Вашингтоне
|Эксперт: Россия имеет привилегированный статус в посредничестве по урегулированию карабахского конфликта
|Вражеские силы обстреляли армянские позиции на восточных рубежах страны
|В Арцахе обеспокоены сложившейся военно-политической ситуацией
|Российские миротворцы зафиксировали случай нарушения режима прекращения огня
|В Тунисе Пашинян провел встречи с Шарлем Мишелем и Джастином Трюдо
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|Пашинян: Прекращение огня не положило конец амбициям Азербайджана
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|Глава филиала <Дилижанского нацпарка> нанес государству ущерб в несколько миллионов драмов
|Арарат Мирзоян и Орельен Агбенонси подписали протокол о создании механизма политических и дипломатических консультаций
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