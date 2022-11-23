Среда, 23 Ноября 2022 11:54

АрмИнфо.Состоялось переоткрытие филиала «Малатия» IDBank-а. Как отметили из отдела коммуникаций банка, новый филиал полностью соответствует инновационному подходу IDBank-а и поддерживает удобное обслуживание клиентов.

В филиале «Малатия», расположенном на улице Раффи 39/61, созданы все условия для качественного обслуживания клиентов. Кроме того, технологические решения и инновационная среда сделают посещение Банка еще более приятным.

Ориентируясь на удобство клиентов, в филиале также будет работать зона обслуживания IDBanking 24/7, через которую круглосуточно можно будет воспользоваться сотнями услуг: ввод/вывод наличных, пополнение счета, коммунальные платежи, пополнение счета юридического лица, а также, если Ваш номер телефона привязан к вашему счету в IDBank, то введя номер телефона можно также пополнить свой банковский счет.

По словам директора розничного бизнеса IDBank-а Сурена Маргаряна, совершенствование филиальной сети направлено на повышение удовлетворенности клиентов и обеспечение более удобного обслуживания.

«Являясь цифровым банком, IDBank постоянно работает над расширением возможностей онлайн-платформ, в то же время мы считаем, что надлежащее переоснащение отделений является обязательным условием для обеспечения наилучшего обслуживания клиентов», — сказал Сурен Маргарян.

IDBank имеет 13 филиалов, действующих в Ереване, Абовяне, Гюмри, Ванадзоре, Эчмиадзине.