Среда, 23 Ноября 2022 11:46

АрмИнфо. Приостановлены полномочия судебно-медицинских экспертов Ш.Г. и Г.Г., проходящих по делу о даче заведомо ложного заключения по факту убийства 25 сентября 2001 года гражданина Грузии Погоса Погосяна. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РА.

Согласно источнику, 26 октября 2022 года в отношении судмедэкспертов возбуждено уголовное дело. В рамках указанного производства 17 ноября 2022 года прокурором, осуществляющим надзор за законностью предварительного следствия, приняты постановления об уголовном преследовании Ш.Г. и Г.Г. и направлены следователю, проводящему предварительное следствие, для представления обвинения.

21 ноября 2022 года с согласия надзирающего прокурора следователем в качестве меры пресечения в отношении обвиняемых Ш.Г. и Г.Г. избрано приостановление их деятельности. Копия постановления направлена в научно- исследовательский центр судебной медицины Министерства здравоохранения РА для исполнения.

Напомним, что речь идет о деле об убийстве гражданина Грузии Погоса Погосяна в ночь на 25 сентября 2001 года. Трагический инцидент произошел в джаз- кафе "Арагаст" после того, как Погосян позволил себе поздороваться с тогдашним президентом Армении Робертом Кочаряном неподобающим образом: "Привет, Роб". Согласно СМИ, Погосян и Кочарян были знакомы со студенческих времен. Охрана Кочаряна вывела Погосяна в туалет и начала избивать его. Как уже сообщалось, в прокуратуре города Еревана было изучено постановление суда общей юрисдикции первой инстанции от 2001 г, а также уголовное дело об убийстве Погоса Погосяна, заявление представителей гражданина Великобритании Стивена Джона Ньютона, который в тот роковой день находился в кафе. Согласно уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного статьей 100 старого УК РА, сотрудник Министерства национальной безопасности РА Агамал Арутюнян был признан виновным в совершении убийства по неосторожности по преступной небрежности. По изучении дела суд счел подтвержденным тот факт, что 25 сентября 2001 около 00:30 в туалете Ереванского кафе "Арагаст" между Арутюняном и находившимся в состоянии алкогольного опьянения Погосяном произошла потасовка, в ходе которой Погосян упал на спину и ударился головой об пол, в результате чего скончался от закрытой черепно-мозговой травмы. 21 февраля 2002 года суд приговорил Агамала Арутюняна к 2 годам лишения свободы, однако назначенное наказание даже не было применено условно в связи с установленным испытательным сроком в один год. Между тем, по итогам изучения заявления, адресованного Генеральному прокурору РА через представителей Стивена Джона Ньютона, было установлено, что заявление содержит существенные сведения о том, что в действительности имело место умышленное убийство группой лиц из хулиганских побуждений. Таким образом, появились новые обстоятельства, которые могут доказать, что осужденный по делу явно совершил более тяжкое преступление - убийство при отягчающих обстоятельствах.