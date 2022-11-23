Среда, 23 Ноября 2022 11:44

АрмИнфо. ВС Азербайджана продолжают обстреливать позиции ВС РА на востоке Армении.

Так, согласно МО РА, 22 ноября, с 22:00 до 22:45, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской лини соприкосновения войск.

"С армянской стороны потерь нет. По состоянию на 10:00 23 ноября ситуация на передовой относительно стабильная", - говорится в сообщении Минобороны Армении.