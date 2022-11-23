Среда, 23 Ноября 2022 11:44

АрмИнфо. Армянская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства Евросоюза (АНП ФГО ВП) выражает глубокую озабоченность в связи с предстоящим заседанием Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 23 ноября 2022 года в Ереване.

В поступившем заявлении платформы отмечается, что последние геополитические и региональные события показали, что "действия ОДКБ не являются ответом на вызовы безопасности членов этой структуры, а зачастую служат внутриполитическим повесткам отдельных стран и служат цели воспроизводства политических режимов".

"Так, в январе ОДКБ по запросу Казахстана направила в эту страну свои "миротворческие" силы для выполнения функций, по своему характеру не связанных с миротворческими. Между тем, когда 12 мая 2021 г., а затем 12-14 сентября 2021 г. , 2022 год, Армения стала объектом агрессии диктаторского режима Азербайджана, и около 150 квадратных километров ее территории были оккупированы, сотни солдат и мирных жителей были убиты, ранены, взяты в плен, замучены и расстреляны, что было задокументировано. При этом ни одна из стран ОДКБ не осудила ни агрессию Азербайджана против Армении, ни оккупацию ее территорий, ни военные преступления, совершенные против граждан Армении", - отмечается в заявлении АНП ФГО ВП.

При этом отмечается, что на фоне этого, западные партнеры Армении: Евросоюз и сопредседатели Минской группы ОБСЕ - США и Франция - отличились активными шагами, направленными на защиту суверенитета и безопасности Армении. "Они, среди прочих действий, также осудили вышеупомянутые посягательства на Армению. Агрессия против Армении была остановлена при посредничестве США, а гражданские наблюдатели Евросоюза были размещены на восточной границе Армении для сдерживания дальнейших агрессивных амбиций алиевского режима", - заверили в Организации, раскритиковав позицию стран-членов ОДКБ по вопросу агрессии в отношении Армении, и обвинив участников военного Альянса "в поддержке вражеских действий".

Исходя из вышесказанного, Платформа требует провести необходимые подготовительные работы и вывести Армению из ОДКБ. "Запретить вещание государственных телеканалов Российской Федерации на территории Республики Армения, в первую очередь через общественный мультиплекс. Активизировать переговоры с западными партнерами с целью углубления сотрудничества в военной сфере и в сфере безопасности и обеспечения безопасности нашей страны. Возобновить и активизировать переговоры с Европейским Союзом, чтобы присоединиться к Соглашению об ассоциации с ЕС и к Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли", - отмечается в заявлении.