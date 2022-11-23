Среда, 23 Ноября 2022 11:42

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Армению.

Как сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, в Ереване Патрушев 23 ноября примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Встреча пройдет перед саммитом на высшем уровне, который состоится в Ереване в этот же день. Участие в нем будет принимать президент РФ Владимир Путин.