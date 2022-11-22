Вторник, 22 Ноября 2022 21:14

АрмИнфо. При грантовой поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта, 23 ноября, в Музее истории Армении, откроется выставка <Ковер: фрагменты самобытности>, в которой будет представлена ценная коллекция образцов ковров, хранящихся в этнографическом фонде Музея.

Согласно сообщению пресс-службы МОНКС, представленные на выставке ковры изготавливали армянские мастера из Васпуракана, Высокого Айка, Арцаха, Сюника, Нахиджевана, Лори, Ширака, а также городах и государствах, населенных армянами, в частности Киликии, Кесарии, Ирана, Азербайджана, Грузии, Индии, Болгарии. Экспозиция содержит также образцы, начиная от XV века, заканчивая XX веком. Выставка проводится с целью показать ранее не экспонируемые образцы ковров, хранящиеся в Музее истории, которые существенно посодействуют знакомству общественности и представлению традиций армянского ковроткачества.