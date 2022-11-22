Вторник, 22 Ноября 2022 20:57

АрмИнфо.Мы знаем, что ты ждал этой новости. Спешим сообщить, что картодержатели IDBank-а отныне могут выполнять платежи через Apple Pay.

Итак, Apple Pay - современный инструмент, доступный в устройствах Apple - iPhone, Apple Watch, Mac. Apple Pay заменяет твою физическую карту, выполняя точно те же действия, что и пластиковые платежные карты. Это быстро, безопасно, защищает от возможного мошенничества, не хранит данные вашей карты и не предоставляет их третьим лицам, предотвращает лишние контакты.

С Apple Pay платежи по картам IDBank-а становятся быстрее и безопаснее. А что нужно для выполнения платежа через Apple Pay? В первую очередь, чтобы активировать услугу, необходимо просто войти в приложение «Wallet». Оно уже установлено на твоем iPhone, и нет необходимости скачивать дополнительное приложение.

После этого нужно нажать на кнопку «+» в приложении. Нажми «Продолжить», а потом отсканируй карту IDBank-а или введи данные карты вручную, добавив твою карту IDBank-а.

Есть еще один, более быстрый способ прикрепления твоей карты IDBank-а к Apple Pay. Необходимо просто войти в раздел «Банкинг» в приложении Idram&IDBank, выбрать необходимую карту, нажать на кнопку «Добавить в Apple Pay». Проверь данные карты, после чего согласись с условиями пользования. Система проверит карту, отправив код идентификации. Введи код и готово: твоя карта IDBank-а успешно прикреплена к Apple Pay.

Чтобы выполнить платеж через Apple Pay, необходимо просто поднести устройство к POS-терминалам, которые принимают бесконтактные платежи. Оплата должна быть подтверждена через Face ID или Touch ID, в зависимости от модели устройства․ Кстати, в зависимости от типа карты, суммы платежа и конкретного POS-терминала, в некоторых случаях при совершении платежа может потребоваться также ввод PIN-кода твоей карты на POS-терминале. Подробное описание шагов и способ оплаты Apple Watch ты можешь найти на нашем сайте.