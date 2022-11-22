Вторник, 22 Ноября 2022 19:52

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 27, 31 на улице Бабаджаняна, 52, 54, 56, 58, 60 на улице Андраника, абоненты-жильцы жилых домов 37, 39, 41, 43 на улице Раффи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 улицы 1, 2 села Джрашен;

11:00-17:00 жилой дом 19 на улице Корюна, жилые дома 28 на улице Исаакяна, 89, 91 на улице Теряна, абоненты-жильцы жилых домов 1/1, 3, 10/5 на улице Байрона и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 19, 19А на улице Давида Анахта, частные дома на улицах 12, 13 в кв. “Канакер”, частные дома 1-24 в кв. “Канакер”, 17 на 4-ой улице, 1-43 на 1-ой улице кв. “Канакер”, частные дома 9/3, 20 на 2-ом переулке кв. “Канакер”, жилые дома 5, 6, 7, 16 на улице Эмина, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4 на пр. Азатутяна, жилые дома 18, 20 и частные дома 1-69 на улице Агароняна, частные дома 1-67 на 1-ом переулке Далакяна, частные дома 1-16 на улице Саркавага, 1-15 на 1-ом переулке Саркавага, 1-6А на 2-ом переулке, 1 на 3-ем переулке, жилой дом 8/2 на 3-ем переулке Саркавага, жилой дом 1/8 на Тбилисском шоссе; жилые дома 2/4, 2/13, 2/15, 2/19, 5/1, 5/2, 14 на улице Асратяна, жилой дом 7 на 3-ем тупике Улнеци, жилые дома 62, 62/1 и частные дома 141/4, 141/7 на улице Улнеци; частный дом 2/2 на 2-ой улице Лепсуса, частные дома 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 на улице Паруйра Севана, 1-37 на улице Агаси, ЧП ‘Борян”, ЗАО “Виваселл-МТС”, “Юком”, ООО “Майами”, “Мибс”, собственники “А.Заргарян”, “С.Григорян”, “Н.Аваян”, частные дома на 2-ом переулке пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улица Кочиняна, ООО “Туфенжи”, “Нат Фуд” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Джрвеже;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично села Гиневет и Армаш;

10:30-13:00 частично село Масис;

10:00-16:00 частично улицы Касяна, Сазаи Никогосяна, Севака, Шираза, Нар-Доса, Хоренаци, А.Хачатряна, Комитаса, Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди;

11:00-16:00 частично улица Атарбекяна в городе Арташат;

13:30-16:00 частично село Абовян;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично улицы Мурацан, Таманцинери, Геворгяна, Гладзорян, Мшецу, Авагяна, Камо, Багдасаряна, Арсеняа, Баграмяна, Маштоца, Чаренца, Сюника, Айгедзори, Прошяна, Аракеляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор; села Гладзор, Вернашен, Меграовит;

в Котайкской области:

10։00-16։00 села Вохчаберд, Гегадир, Ацаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Анкаван; жилые дома Анкавана, станция компании “Юком”, санаторий ‘Хоторджур”, дома отдыха “Кармир овит”, “Элеонора” в Анкаване; завод минеральных вод “Анкаван” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частные дома Джрвежа, Дзорахбюра; частично села Котайк, Катнахбюр, Камарис и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։30-14։30 село Маяковский полностью, женская колония, село Арамус и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

11։00–14:00 улица Гетапня полнстью, ГЗАО "Мартунинский медицинский центр'', частично улицы Г.Зирояна, Ереванян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Мартуни;

в Ширакской области:

10:00-16:00 село Гоговит в Ашоцком регионе; частично 2-ая улица села Лусахбюр в Анийском регионе;

11:00-16:00 села Мармашен, Айкаван в Ахурянском регионе;

в Тавушской области:

11:00-14:00 жилой дом 18 на улице Василяна, квартал “Метахагорцнери”, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ииджеван.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 24 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 / частные дома 255 на улице норки Айгинер, 36-40 на улице Арменакяна, частные дома на 1-ом переулке 11-ой улицы Айгестана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; жилые дома 1, 3, 7, 7А, 10, 11А, 13/1 на пр. Азатутяна, частные дома 49-138 на улице Заряна, жилые дома 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6 и частный дом 8/7 на улице Давида Анахат, жилые дома 18, 20 и частные дома 1-69 на улице Агароняна, частные дома 1-67 на 1-ом переулке Даллакяна, жилой дом 8/2 на 3-ем переулке Саркавага; частные дома 1-16 на улице Саркавага, частные дома 1-15 на 1-ом переулке ул. Саракавага, 1-6А на 2-ом переулке, 1 на 3-ем переулке, жилой дом 1/8 на Тбилисском шоссе; частные дома 1-24 в кв. “Канакер”, 1-43 на 1-ой улице Канакера, 17 на 4-ой улице, частные дома 9/3, 20 на 2-ом переулке кв. “Канакер”, жилые дома 2/13, 5/1, 5/2 и частные дома 2/4, 2/15, 2/19, 14 на улице Асратяна, жилой дом 7 на 3-ем тупике ул. Улнеци, частные дома 141/4, 141/7 на улице Улнеци, частный дом 2/2 на 2-ой улице Лепсуса, частные дома 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 на улице П.Севака, 1-37 на улице Агаси;

10:00-17:00 жилые дома 91, 93, 97, 99, 101, 103 на улице Раффи;

11:00-16:00 улицы 3, 4 села Джрашен;

11:00-17:00 улица Кочиняна, ООО “Туфенжи”, “Нат Фуд” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Джрвеже;

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично квартал “Чаренц” в городе Эчмиадзин; села Атарбекян и Хоронк;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 частично села Какавадзор, Агаракаван, Отеван, Диан; село Неркин Базмаберд;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично город Масас;

11:00-16:00 частично улица Атарбекяна в городе Арташат; село Кахцрашен и частично село Айгезард;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично село Заритап;

11:00-15:00 частично село Шатин;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично частные дома Джврежа и Дзорахбюра; частично села Котайк и Катнахбюр;

в Гегаркуникской области:

14։00-16։00 села Антарамеч, Дзораванк, Дпрабак, Айгут, Калаван, Барепат, Гетик и Мартуни;

15։00-17։00 санаторий “Аревик”, прилегающий к трассе Цовагюх-Чамбарак; ООО “Арт Блит”, компания “ВТБ-Армения банк”, зоны отдыха, принадлежащие Овику Абраамяну, Армену Есаяну, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

10:00-16:00 частично улицы 1, 3, 6 села Саратак в Артикском регионе; частично 2-ой квартал города Маралик в Анийском регионе;

11:00-17:00 села Вохчи, Меграшат, Бюракн, Камхут, Гташен, Арегнадем и прилегающие станции сотовых операторов в Амасийском регоне;

в Лорийской области:

10:30-12:30 село Антарашен;

11:00-14:00 кварталы “Баграмян”, “Санаин-Каяран”, жилой дом 8 на улице Марти 8 в городе Алаверди;

13:00-16:00 села Дзорагюх и Дзорагетаван.